Текущий курс американской внешней политики в отношении Венесуэлы чреват негативными последствиями для Вашингтона и способен нанести ущерб интересам, преследуемым администрацией президента Дональда Трампа, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Guardian.

По мнению профессора криминологии из Тихоокеанского университета Перу Хосе Луиса Переса Гуадалупе, жесткая риторика и угрозы со стороны Соединенных Штатов в адрес Венесуэлы лишь усиливают патриотические чувства среди венесуэльского населения, чем весьма успешно пользуется действующий президент Николас Мадуро.

«Любое вмешательство США может быть нежелательным для Трампа. Предположим, что они свергнут Мадуро — кто тогда станет новым президентом?» — задается вопросом Гуадалупе.

Профессор подчеркивает, что передача власти оппозиционным лидерам, таким как Эдмундо Гонсалес или Мария Корина Мачадо, может спровоцировать неблагоприятный исход.

В подобном развитии событий эти политики рискуют быть заклейменными как «предатели Венесуэлы» за то, что заручились поддержкой иностранного вмешательства. Все это, в свою очередь, с высокой вероятностью приведет к обострению внутриполитической ситуации.

