Reuters: Трамп не заинтересован в возобновлении обсуждения сделки с Украиной

Президент США Дональд Трамп сейчас не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом сделки по ресурсам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время», — говорится в сообщении.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Зеленского не задалась.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован украинским президентом Владимиром Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.