В России увеличился средний возраст женихов и невест

Согласно данным портала «Реестр ЗАГС», за последние 5 лет средний возраст женихов и невест увеличился с 30,7 до 33,2 года. На сайте приведено исследование с 2021 по 2025 год, сообщает ТАСС .

В 2021 году средний возраст невест составлял 30,7 года, в 2022-м — 31,2, в 2023-м — 31,8, в 2024-м — 32,5 и с начала этого года — 33,2.

Что касается женихов, в 2021 году их средний возраст был 32,8 года, в 2022-м — 33,3, в 2023-м — 33,9, в 2024-м — 34,5, с начала этого года — 35,3.

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