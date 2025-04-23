сегодня в 12:00

Reuters: Европа выступила против признания Крыма российским и снятия санкций

Союзники Украины в Европе выступили против американских инициатив по урегулированию конфликта, включающих признание Крыма частью России и снятие санкций с РФ, сообщает ТАСС .

Как пишет Reuters, европейские дипломаты назвали такие предложения неосуществимыми.

Основные разногласия возникли вокруг двух пунктов: признания российского суверенитета над Крымом и преждевременного снятия ограничительных мер. Позиция ЕС остается неизменной: санкции против России должны сохраняться до полного урегулирования конфликта.

По данным The Daily Telegraph, США планировали представить план урегулирования конфликта из 7 пунктов, где Крым признается российским, но после категорического отказа президента Украины Владимира Зеленского рассматривать такие условия госсекретарь Штатов Марко Рубио отменил визит в Лондон.