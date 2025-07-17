Климатолог рассказал о новой погодной реальности в России

«Мы наблюдаем парадокс — при общем росте температур возможны резкие похолодания, а короткие мощные ливни заменят затяжные дожди», — поясняет учёный.

Главным виновником перемен стали блокирующие циклоны, которые «застревают» над территорией на недели. Именно они вызвали апрельскую жару и холодный июнь.

«Теперь лето будет начинаться на 2-3 недели раньше, а осень — позже приходить», — прогнозирует эксперт.

Особую опасность представляют грозовые облака, которые из-за глобального потепления стали выше и мощнее.

Прогнозы на ближайшие десятилетия неутешительны: к 2030-м годам температура в России будет расти на 0,5°C каждые 10 лет, особенно на севере. Таяние ледников и вечной мерзлоты продолжится, что грозит фундаментальными изменениями экосистем.