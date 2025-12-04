сегодня в 18:47

Путин заявил об отсутствии интереса к возвращению России в G8

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today сообщил, что страна не планирует возвращаться в состав G8 и выразил сомнение в актуальности формата G7, сообщает «Царьград» .

«Нет», — ответил Путин на вопрос о возможном возвращении России в G8.

Глава государства также отметил, что давно прекратил участвовать в мероприятиях этой группы.

«Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?» — добавил Путин, выразив недоумение по поводу значимости этой группы.

В ходе своего визита в Индию Путин дал развернутое интервью India Today. Беседа продлилась дольше запланированного времени

