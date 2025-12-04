Понравились вопросы: Путин общался с India Today больше часа

сегодня в 15:41

В India Today рассказали, что интервью с Путиным продлилось больше часа

В ходе своего визита в Индию российский лидер Владимир Путин дал развернутое интервью India Today. Беседа продлилась дольше запланированного времени, сообщает РИА Новости .

Изначально на интервью закладывалось всего 60 минут. Однако в итоге оно продлилось 100 минут.

Вице-президент телеканала India Today Калли Пури отметила, что Путин «наслаждался беседой», вопросы пришлись ему по душе. Именно поэтому интервью продлилось дольше запланированного.

«Он улыбался, был так очарован, и ему нравились вопросы, интервью продлилось 100 минут», — сказала Пури.

Она добавила, что президент РФ был настроен дружелюбно, а после окончания съемок беседа продолжилась в неформальной обстановке. Журналисты телеканала также заявили, что у российского лидера хорошее чувство юмора.

Путин в интервью India Today заявил, что состоявшаяся в Москве встреча со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером была очень полезной. На этих переговорах рассматривали каждый пункт предложенного США мирного плана.

