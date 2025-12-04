Путин: встреча с Уиткоффом и Кушнером в Москве была очень полезной
Президент России Владимир Путин в интервью India Today заявил, что состоявшаяся в Москве встреча со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером была очень полезной, сообщает ТАСС.
По его словам, мероприятие затянулось на 5 часов, так как пришлось рассматривать каждый пункт предложенного мирного плана.
Российский лидер назвал прошедшую встречу не только очень полезной, но и необходимой.
Встреча с американской делегацией в Москве прошла 2 декабря, стороны подтвердили конструктивный характер диалога, направленного на поиск путей урегулирования конфликта на Украине.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль надеется, что США не будут раскрывать детали переговоров.
