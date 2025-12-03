Песков: Кремль надеется, что США не будут раскрывать детали переговоров

Москва рассчитывает на то, что США так же, как и РФ, не будут распространять подробности о переговорах по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Накануне в российскую столицу прибыли спецпосланник главы США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта. В частности, обсуждался предложенный американской стороной мирный план.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны по окончании встречи договорились не разглашать суть переговоров. Кремль надеется, что Вашингтон будет придерживаться данной договоренности, добавил Песков.

Ушаков также ранее рассказал, что компромиссы по Украине пока не были найдены. По его словам, Россия с чем-то может согласиться в рамках плана США, а с чем-то — нет.

