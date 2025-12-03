Ушаков: РФ и США договорились не разглашать суть переговоров

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились не разглашать суть переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле, сообщает РИА Новости .

«Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров», — заявил он.

Российский лидер Владимир Путин начал запланированную в Москве встречу со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффоми и зятем Дональда Трамп Джаредом Кушнером около 19.40 во вторник.

Переговорили продлились почти пять часов.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

С американской стороны — предприниматель, инвестор, основатель компании «Affinity Partners» Джаред Кушнер. Спецпосланник президента США считается одним из ключевых участников переговорного процесса по украинскому кризису.

