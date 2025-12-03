сегодня в 17:46

Ушаков назвал полезными переговоры Путина с делегацией США в Кремле

Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал полезными переговоры главы государства Владимира Путина с американской делегацией в Кремле, сообщает РИА Новости .

«Очень полезный разговор. Контакты будут продолжены, тоже очень важно. Настрой рабочий», — сказал Ушаков.

Помощник российского лидера добавил, что Вашингтон готов предпринять необходимые усилия для достижения долгосрочного мира. Это отвечает целям Москвы.

Ранее Ушаков заявлял, что успехи российской армии на линии боевого соприкосновения сказались на переговорах Путина с американской делегацией в Москве.

Накануне в российскую столицу прибыли спецпосланник главы США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они провели переговоры с Путиным на тему урегулирования украинского конфликта. Стороны обсуждали предложенный американской стороной мирный план.

