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Путин встречается с Уиткоффом в Кремле

«В Кремле начались переговоры Владимира Путина со специальным посланником Президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба Кремля опубликовала видео начала встречи Уиткоффа и Путина. Они улыбнулись и пожали друг другу руки.

Затем Путин пригласил Уиткоффа за стол. Рядом с главой государства были глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Около 10 утра самолет американского чиновника сел в аэропорту Внуково. Он прилетел на бизнес-джете Bombardier Global 7500.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью журналистке телеканала CBS дал ироничный ответ. Она спросила, примет ли Путин Уиткоффа 25 апреля. Глава МИД РФ ответил: «вы что, не верите своему президенту?».