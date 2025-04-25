сегодня в 07:28

Лавров сыронизировал, отвечая на вопрос журналистки CBS о Уиткоффе и Путине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью журналистке телеканала CBS дал ироничный ответ. Телеведущая спросила про грядущую встречу спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным в Москве, которая должна пройти в пятницу, сообщает РИА Новости .

Журналистка уточнила у Лаврова, состоится ли визит, который до этого анонсировал американский лидер Дональд Трамп.

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?», — пошутил министр иностранных дел России.

Реакцию американской журналистки на слова Лаврова не продемонстрировали.

Ранее министр иностранных дел России говорил, что еще один раунд переговоров между РФ и Соединенными Штатами может пройти скоро.