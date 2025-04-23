Лавров заявил, что очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что очередной раунд переговоров между РФ и США состоится в ближайшее время, сообщает РИА Новости .

«Скоро», — ответил Лавров на вопрос журналистов по итогам визита в Узбекистан.

Тем временем переговоры на уровне министров по урегулированию конфликта на Украине, которые должны состояться в Лондоне, отложили. В британском МИД отметили, что продолжается общение на уровне чиновников.

Одним из ключевых предложений Штатов по урегулированию украинского кризиса, которые представят на встрече в Лондоне, является признание Киевом Крыма территорией РФ. С этим категорически не согласен президент Украины Владимир Зеленский.

На фоне сомнений касательно урегулирования конфликта на Украине начал снижаться рынок российских акций. При этом внешняя фондовая конъюнктура улучшается.