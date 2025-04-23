AFP: переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложили

По информации крупнейшего французского издания AFP, переговоры на уровне министров по урегулированию конфликта на Украине, которые должны состояться в Лондоне, отложили. В британском МИД отметили, что продолжается общение на уровне чиновников, сообщает РИА Новости .

От участия в переговорах отказался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. До этого стало известно об отказах глав МИД Франции и Германии Жан-Ноэля Барро и Анналены Бербок. Отказы «посыпались» после отмены визита в Великобританию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

«Рубио позвонил организатору мероприятия Лэмми, чтобы сообщить ему (об отмене визита — ред.). Однако это быстро привело к тому, что Лэмми также отказался от участия», — сообщает телеканал Sky News.

Рубио отменил свою поездку в Лондон после заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Он полностью исключил юридическое признание Украиной территории Крыма российской.

При этом, по информации The New York Times, одним из ключевых предложений Штатов по урегулированию украинского кризиса, которые представят на встрече в Лондоне в среду, является признание Киевом Крыма территорией РФ.