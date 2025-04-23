Главы МИД Франции и ФРГ отложили поездку в Британию из-за отмены визита Рубио

Главы французского и немецкого МИД, скорее всего, отложили поездку в Великобританию для переговоров по украинскому конфликту после отмены визита главы Госдепартамента США Марко Рубио, сообщает РИА Новости .

Как пишет Sky News, американский Госдеп подтвердил поездку спецпосланника главы государства Кита Келлога в Лондон для переговоров по Украине. При этом говорилось, что Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах.

Также Washington Post писала, что на встречу в Лондон не собирается ехать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. До этого Белый дом подтверждал визит Уиткоффа в РФ на текущей неделе.

Как сообщил ТАСС, Рубио отменил свою поездку в Лондон после заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Он полностью исключил юридическое признание Украиной территории Крыма российской.

При этом, по информации The New York Times, одним из ключевых предложений Штатов по урегулированию украинского кризиса, которые представят на встрече в Лондоне в среду, является признание Киевом Крыма территорией РФ.