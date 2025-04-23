Рынок акций в РФ снижается из-за сомнений в урегулировании конфликта на Украине

Рынок акций России снижается по причине возникших сомнений касательно урегулирования конфликта на Украине. При этом внешняя фондовая конъюнктура улучшается, сообщает Telegram-канал ProFinance.Ru .

К закрытию предыдущей сессии индексы Мосбиржи и РТС упали на 1%. Больше всего обвалились акции «Южуралзолота» и «Полюса» (-3%). Ситуация сложилась на фоне падения золота до 3320 долларов за унцию.

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф собирается на нынешней неделе прибыть в Москву. Об этом журналистам рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, но с ними не согласен президент страны Владимир Зеленский. Из-за этого глава Госдепартамента США Марко Рубио отложил поездку в Великобританию на переговоры. Это же решение приняли главы французского и немецкого МИД.