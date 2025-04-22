Ушаков рассказал о планах Уиткоффа приехать в Москву на текущей неделе

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф собирается на нынешней неделе прибыть в Москву. Об этом журналистам рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

У него спросили, ждут ли Уиткоффа в Москве на этой неделе. Ушаков ответил утвердительно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что Украине необходимо избавиться от юридических препятствий для начала переговоров с РФ. Киеву нужно пойти на этот шаг, если он готов к контактам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Лондоне пройдут 23 апреля.