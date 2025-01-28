Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина почти полностью утратила свой суверенитет, сообщил в Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Во время рабочей поездки в Самарскую область Владимир Путин по пути от одного объекта до другого рассказал, что специальная военная операция (СВО) может закончиться за полтора-два месяца, если Украина перестанет получать деньги и патроны от западных партнеров.

«В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», — отметил президент.

Владимир Зеленский в данный момент нелегитимный лидер Украины, он не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.