Владимир Зеленский в данный момент нелегитимный лидер Украины, он не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля .

Российский лидер добавил, что переговоры с Украиной без отмены декрета Зеленского о запрете переговоров с РФ будут нелегитимны. Однако Путин отметил, что при желании есть способы это исправить юридически.

Также президент РФ заявил, что вести переговоры «можно с кем угодно», даже с Зеленским. Однако он в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин отметил, что вопрос подписания документов очень важный. Он должен гарантировать безопасность и России, и Украины.

Путин также рассказал, что переговоры с Украиной начались еще после начала СВО. Москва тогда предложила Киеву уйти из ДНР и ЛНР, чтобы не было боевых действий, однако украинское руководство не согласилось на это.

Ранее Зеленский потребовал от президента РФ Дональда Трампа участия Украины в мирных переговорах. Политик допустил, что при новом главе США есть возможность подписать соглашение о завершении конфликта.