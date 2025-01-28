Independent: Зеленский потребовал от Трампа участия Украины в мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американского коллеги Дональда Трампа участия Киева в мирных переговорах с Россией. Также политик допустил, что при новом главе США есть возможность подписать соглашение о завершении конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Зеленский говорил, что завершить боевые действия не получится, если Трамп не подключит к переговорам Киев.

При этом президент России Владимир Путин отметил, что готов провести переговоры с американским коллегой. С ним политик готов обсудить большое количество вопросов, среди которых и украинский конфликт.

Трамп тоже заинтересован в диалоге и планирует обсуждать вопрос завершения боевых действий.

Ранее Financial Times делало прогноз о том, что Украина подпишет мирный договор с Россией и откажется от некоторых территорий.