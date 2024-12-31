FT: Украина заключит мирный договор с РФ с отказом от территорий в 2025 году

В 2025 году Киев подпишет мирный договор с Москвой, в котором откажется от некоторых своих территорий. Но есть нюанс, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Financial Times (FT).

Согласно предсказанию, президент Украины Владимир Зеленский даст согласие на фактический контроль РФ над рядом территорий. Однако юридически соглашаться с этим страна не будет. В обмен Киеву предоставят гарантии безопасности от ЕС при поддержке Соединенных Штатов.

«Вступление Украины в НАТО в конечном итоге будет заморожено», — отметили в FT.

Ранее сообщалось, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что переговоры об окончании украинского конфликта нужно ввести с разрешения Зеленского.