В Белом доме заявили, что переговоры нужно вести с согласия Зеленского

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине нужно проводить с согласия Владимира Зеленского, пишет ТАСС .

«Мы, безусловно, хотим убедиться, что если и когда дело дойдёт до урегулирования путем переговоров… это будет сделано в полном согласии с президентом Зеленским», — отметил он.

При этом Кирби подчеркнул, что пока США будут следить, чтобы Зеленский мог вести диалог с позиции силы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перемирие с Украиной в настоящее время невозможно из-за отсутствия надежных договоренностей. По мнению Лаврова, в текущих обстоятельствах перемирие с Украиной — путь в никуда.