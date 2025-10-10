Путин считает, что страница в отношениях с Азербайджаном перевернута

Президент России выразил надежду, что плохая страница в отношениях с Азербайджаном перевернута. Речь идет о ситуации с авиакатастрофой самолета Embraer E190 под казахстанским Актау, которая произошла 25 декабря 2024 года, сообщает ТАСС .

Путин не считает, что в отношениях РФ и Азербайджана был кризис межгосударственных отношений. Он сказал, что имел место «кризис эмоций».

Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели официальную встречу в Душанбе в Таджикистане 9 октября. Глава РФ находится там с 8 по 10 октября с государственным визитом.

На встрече Путин рассказал Алиеву подробности крушения самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines. Она случилась 25 декабря 2024 года рядом с аэропортом Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек, среди них семь россиян.

Выжившие бортпроводники и пассажиры рассказали, что слышали взрыв, когда воздушное судно пролетало над Грозным в российской Чечне.

В ответ на подробности, изложенные Путиным, Алиев поблагодарил его за информацию, а также за личное участие в расследовании причин крушения самолета.

