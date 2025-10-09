Путин и Алиев завершили встречу в Душанбе

В Душанбе завершилась официальная встреча российского президента Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, сообщает РИА Новости .

Российский лидер с 8 по 10 октября находится в Таджикистане с государственным визитом.

На встрече президент РФ подробно изложил своему коллеге обстоятельства крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

В ответ Алиев выразил благодарность Путину за предоставленную информацию и за его личное участие в расследовании причин крушения самолета AZAL.

Авиакатастрофа с самолетом Embraer 190 Azerbaijan Airlines произошла возле аэропорта Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. В результате трагедии погибли 38 человек, в том числе 7 россиян. По словам выживших бортпроводников и пассажиров, они слышали взрыв, когда самолет пролетал над Грозным.

