Путин: ракеты ПВО поразили самолет AZAL не напрямую, а взорвались вблизи борта

Российский лидер провел встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в ходе государственного визита в Таджикистан, который проходит с 8 по 10 октября.

«Две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что одной из причин трагедии стал беспилотник ВСУ, который находился в небе. В день авиакатастрофы российские средства ПВО вели 3 вражеских дрона, которые пересекли границу РФ. Предположительно, самолет AZAL был задет обломками, а не поражающими элементами.

Путин добавил, что российская сторона предложила членам экипажа совершить посадку в аэропорту Махачкалы, однако пилоты решили продолжить путь в аэропорт базирования.

Авиакатастрофа с самолетом Embraer 190 Azerbaijan Airlines произошла возле аэропорта Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. В результате трагедии погибли 38 человек, в том числе семеро россиян. По словам выживших бортпроводников и пассажиров, они слышали взрыв, когда самолет пролетал над Грозным.