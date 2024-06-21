Путин: Россия готова обсуждать безопасность со странами НАТО

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ готова обсудить вопросы равной и неделимой безопасности в Евразии со всеми сторонами, в том числе странами ЕС и НАТО, но при условии, что они сами будут готовы, сообщает ТАСС.

Глава государства встретился в Кремле с выпускниками военных вузов. По его словам, Россия готова к широкому обсуждению в мире ключевых, жизненно-важных вопросов.

«(Готовы к обсуждению – ред.) как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями — европейскими и натовскими государствами в том числе», — отметил он.

Ранее президент отметил, что в рамках всеобъемлющего стратегического договора Россия может поставлять КНДР оружие.