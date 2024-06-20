Путин: Россия не исключает поставок вооружений КНДР

В рамках всеобъемлющего стратегического договора Россия может поставлять КНДР оружие, президент РФ Владимир Путин подтвердил это, сообщает ТАСС .

Путин пообщался с журналистами, завершая государственный визит во Вьетнам. Российский лидер прокомментировал удары Киева по территории РФ при помощи западного оружия.

Российский президент назвал действия Запада близкими к акту агрессии, при этом поставляющие Украине орудия страны считают, что с РФ они не воюют. Он обратил внимание на то, что эти государства не берут на себя ответственность за характер его дальнейшего применения.

По словам российского лидера, в ответ на эти действия РФ оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Путин привел в пример договоренности с КНДР.

Также президент РФ отметил, что для РФ важнейшей задачей остается отражение ударов Киева.

Ранее Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.