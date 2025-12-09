Путин: разработан второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде

В России разработан второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников. Сейчас он проходит обсуждение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС .

По словам российского лидера, в будущем планируется создание третьего такого пакета.

В основах предлагаемых мер борьбы с кибермошенниками лежат в том числе инициативы СПЧ.

Первый пакет по защите от цифровых аферистов был принят в июне. В него вошли порядка 30 инициатив. Все они вводятся поэтапно.

Так, например, с 1 августа россияне могут отказаться от массовых рекламных рассылок. Также у них есть возможность устанавливать на «Госуслугах» самозапрет на оформление сим-карт.

Операторы связи России с 1 ноября начали блокировать сим-карты россиян, если число абонентских номеров, оформленных на одного человека, превышает 20. Меры направлены против телефонного мошенничества.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.