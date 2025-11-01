Лишние сим-карты россиян начнут блокировать с 1 ноября

Операторы связи России с 1 ноября начнут блокировать сим-карты россиян, если число абонентских номеров, оформленных на одного человека, превышает 20.

По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Это могут быть как личные сим-карты, так и корпоративные.

Иначе операторы должны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам.

Отмечается, что такие меры направлены на противодействие нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству.

С 1 апреля 2025 года на сайте «Госуслуг» заработал сервис «Сим-карты». Он позволяет узнать, какое количество номеров зарегистрировано на пользователя у различных операторов связи.