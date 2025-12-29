Путин провел 17 контактов с американскими представителями в 2025 году

В уходящем году президент РФ Владимир Путин провел 17 контактов с представителями США. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

В том числе речь идет о посещении главы государства Аляски, где прошел саммит РФ и США. Также сюда включены 10 телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Еще Путин провел шесть встреч со специальными посланниками американского лидера. Ушаков назвал контакты с США интенсивными, по его словам, это говорит о многом.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 29 декабря. Стороны обсуждали урегулирование украинского конфликта.

В ходе переговоров Путин сообщил Трампу об атаке ВСУ на свою госрезиденцию в Новгородской области, которая произошла в ночь на 29 декабря. Как ранее сказал Ушаков, на фоне этого инцидента позиция Москвы будет пересмотрена по целому ряду достигнутых ранее с США договоренностей.

