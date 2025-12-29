Белый дом положительно оценил новый разговор Трампа и Путина

сегодня в 19:18

29 декабря между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся новый телефонный разговор. Главы двух государств закончили обмен мнениями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Белый дом.

В Белом доме положительно оценили состоявшийся разговор Трампа и Путина. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона также прокомментирует разговор по его итогам.

Накануне Путин уже созванивался с Трампом. Разговор российского лидера и американского президента касался темы урегулирования украинского кризиса.

Подробности новых телефонных переговоров на момент публикации заметки неизвестны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.