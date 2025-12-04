Путин подчеркнул необходимость диалога с новым поколением на его языке

В интервью индийскому телеканалу India Today президент России Владимир Путин заявил, что Telegram и другие современные платформы стали инструментами влияния на молодое поколение, поэтому государство должно активно осваивать эти каналы коммуникации, сообщает «Лента.ру» .

Глава государства отметил, что молодежь отличается мобильностью и радикальностью, часто упрощая сложные проблемы.

По словам Путина, с возрастом приходит понимание, что несправедливости мира «не так просто решить», но важно оставаться в контакте с молодыми людьми, используя знакомые им форматы — социальные сети и мессенджеры.

Ранее российский лидер также поделился личным принципом: делать то, что «не имеет права не делать, несмотря ни на что».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.