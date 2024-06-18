Путин оценил поддержку Пхеньяна в проведении спецоперации

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Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине

Россия высоко ценит поддержку Северной Кореи в проведении СВО на Украине, заявил президент России Владимир Путин в публикации для газеты «Нодон синмун».

«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине», — указал российский лидер в статье «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года».

Ранее Путин рассказал о военной помощи западных стран нацистской Украине.

Российский лидер дал интервью северокорейскому изданию перед визитом в Пхеньян.