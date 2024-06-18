Путин оценил поддержку Пхеньяна в проведении спецоперации
Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине
Россия высоко ценит поддержку Северной Кореи в проведении СВО на Украине, заявил президент России Владимир Путин в публикации для газеты «Нодон синмун».
«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине», — указал российский лидер в статье «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года».
Ранее Путин рассказал о военной помощи западных стран нацистской Украине.
Российский лидер дал интервью северокорейскому изданию перед визитом в Пхеньян.