Бич современности: врач рассказала о опасности проблем со сном

Врач-гигиенист, кандидат медицинских наук и лектор Виктория Симонова заявила, что недосыпание — это одна из самых крупных проблем современности: недостаток мелатонина негативно сказывает на состоянии кожи и концентрации, настроение и уровне сахара в крови, сообщает «ФедералПресс» .

«Мелатонин называют гормоном сна. Он отвечает не только за засыпание, но и за восстановление организма в ночное время», — сказала доктор.

По ее словам, для улучшения сна и засыпания стоит хотя бы за 1 час выключить все влияющие на зрение приборы: телевизоры, смартфоны и ноутбуки, свет в комнате сделать теплым и приглушенным или использовать ночник.

Очень важен режим: ложиться и вставать надо в одно и то же время, ничего не имея в выходные, так легче сформировать устойчивый биологический ритм, а днем важна физическая активность — прогулки, зарядка, спорт или любая другая подвижность. Все это способствует выработке гормонов сна.