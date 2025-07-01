Дагестан, Алтай и Карелия показывают увеличенный туропоток в этом году

Глава Тарбаев: в этом году у туристов востребован Дагестан, Алтай и Карелия

Председатель комитета Государственной думы по развитию туризма и туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, какие регионы России показывают стремительный поток туристов и отличные результаты работы в отрасли, сообщает kp.ru .

«Могу отметить Дагестан отдельно, Карелию, Алтайский край и Республику Алтай. Это те направления, которые сегодня испытывают очень большое увеличение в турпотоке, — заявил он.

Также, по мнению председателя, Калининградская область активно набирает обороты. Наибольший процентный рост по сравнению с прошлым годом зафиксирован у регионов Сибирского Федерального округа. Дальневосточные регионы тоже развиваются, но у них еще есть въездной туризм из стран Юго-Восточной Азии.

Более того, Тарбаев отметил, что выстраивать рейтинги некорректно. Однако выделенные акценты демонстрируют как регионы конкурируют, что открывает возможность для туристов выбирать направления путешествия. А это уже хорошо и для развития всей сферы в России.