Врач объяснила, как снизить риск заражения грибком ног летом

Врач Гончакова рассказала о профилактике грибковых инфекций в жаркое время года

Врач-дерматовенеролог Ирина Гончакова предупредила, что летом из-за повышенной влажности и температуры возрастает риск заражения грибком ног, и дала рекомендации по профилактике, сообщает Life.ru .

Летний период способствует развитию грибковых заболеваний кожи и ногтей из-за высокой влажности и температуры воздуха. Врач отметила, что риск заражения грибком особенно велик при посещении бассейнов, саун, бань и аквапарков, где часто происходит контакт с инфицированными поверхностями.

Для профилактики специалист рекомендовала выбирать открытую и просторную обувь с хорошей вентиляцией, чтобы кожа ног оставалась сухой. Это помогает снизить вероятность развития инфекции. Также важно соблюдать личную гигиену: ежедневно мыть ноги с мылом, менять белье и использовать отдельное полотенце для стоп. Для ухода за кожей стоп врач посоветовала применять увлажняющие и питательные кремы, чтобы предотвратить появление микротравм.

Симптомы грибковых заболеваний могут проявляться зудом, покраснением, шелушением кожи стоп и межпальцевых промежутков, а также неприятным запахом. При онихомикозе изменяется цвет, структура и форма ногтей. При появлении подобных признаков Гончакова рекомендовала обратиться к врачу для назначения комплексного лечения. Важно также проводить дезинфекцию обуви, инструментов для личной гигиены и ванной комнаты, чтобы избежать повторного заражения.

Эксперт подчеркнула, что риск рецидива увеличивается, если после лечения продолжать ходить босиком в местах с повышенной влажностью. Для контроля выздоровления после терапии необходимо сдавать анализы — соскобы с ногтей на наличие грибка.