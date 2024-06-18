Северокорейская газета опубликовала авторскую статью Путина
Путин рассказал о сотрудничестве с КНДР накануне визита в Пхеньян
В северокорейской газете «Нодон синмун» опубликована авторская статья Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Мы готовы к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными», — сказано в публикации.
Российский лидер дал интервью северокорейскому изданию перед визитом в Пхеньян.
Ранее сообщалось, что Путин 18–19 июня посетит с государственным визитом КНДР и затем Вьетнам.