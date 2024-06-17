Путин приедет с государственным визитом в КНДР и Вьетнам

Президент РФ Владимир Путин 18–19 июня посетит с государственным визитом КНДР. Его пригласил председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, сообщает пресс-служба Кремля .

Кроме того, российский лидер 19-20 июня полетит во Вьетнам, где встретится с генсекретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Их проведут в Ханое.

На встречах обсудят перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и Вьетнама в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. Лидеры обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров примут совместное заявление и подпишут ряд двусторонних документов