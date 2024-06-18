Российский президент Владимир Путин в статье для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» рассказал о западной помощи нацистской Украине

Как указал российский лидер, противники России поддерживают неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными.

При этом на Западе поставляют боеприпасы и вооружение для атак по мирным объектам в российских регионах.

«Они грозятся направить на Украину свои воинские контингенты», — подчеркнул президент.

Российский лидер дал интервью северокорейскому изданию перед визитом в Пхеньян.