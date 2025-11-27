Путин отреагировал на сообщения, что Лавров «попал в опалу»

Мнения о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы «попал в опалу» — это чушь, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. По его словам, сейчас глава отечественной дипломатии готовится к встрече с американскими представителями.

Таким образом Путин ответил на фигурировавшие в Сети утверждения, что Лавров «давно» не участвовал в международных поездках.

«Чушь это какая-то. Ни в какую опалу он не попал. У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем будет заниматься, в какое время — он этим и занимается», — прокомментировал глава государства по итогам государственного визита в Киргизию.

В ходе общения с прессой Путин также заявил, что боевые действия на Украине остановятся, когда ВСУ покинут занятые позиции. Если украинские войска не отступят, то Россия добьется этого военным путем.

Вместе с тем Владимир Путин рассказал о постоянном контакте спецслужб России и Украины для решения гуманитарных вопросов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.