Путин назвал условие для окончания боевых действий

сегодня в 17:02

Путин заявил об окончании боевых действий при оставлении Украиной позиций

Боевые действия в зоне СВО прекратятся после того, как украинские войска уйдут с занятых территорий, заявил президент России Владимир Путин по итогам государственного визита в Киргизию. Он добавил, что российская армия увеличивает темпы наступления в зоне боев.

Позитивная динамика для ВС России сохраняется по всем направлениям специальной военной операции, сказал Путин.

«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия, не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — заявил президент в ходе пресс-конференции.

По словам Путина, в октябре потери украинской армии превысили 47 тысяч человек. В это число входят и погибшие, и раненые.

Тем временем Путин заявил о постоянном контакте спецслужб России и Украины для решения гуманитарных вопросов.

