Воробьев: Подмосковье договорилось с Альфа-Банком о партнерстве в сфере IT и ИИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере IT и искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Это соглашение откроет бизнесу Подмосковья доступ к самым передовым цифровым сервисам — от аналитики рынка до виртуальных помощников в бухгалтерии и юриспруденции, способствуя внедрению инновационных решений и развитию предпринимательства.

«Важно, что коллеги готовы не просто делиться технологиями, но и обучать предпринимателей работать с ними. Альфа-Банк широко представлен в Подмосковье — у нас работает более 130 отделений, включая современные фиджитал-офисы. И наше новое соглашение направлено на то, чтобы сделать условия для бизнеса в Подмосковье более комфортными», — сказал губернатор.

Технологии ИИ активно применяются в деятельность Альфа-Банка. В Подмосковье банк предложит ряд умных сервисов для бизнеса. Один из них — «Пульс рынка», который помогает предпринимателям определять перспективные ниши и места для открытия бизнеса, а также сравнивать свои предложения с конкурентами.

Другой значимый сервис — «Нейроофис». В него входит 8 виртуальных ассистентов, помогающих в различных аспектах ведения бизнеса, таких как бухгалтерия и юридические вопросы. Также бизнесу доступен ИИ-сервис «Альфа-Инсайт» — инструменты для анализа больших данных, а также «Умный поиск» — генеративный ИИ, предоставляющий различные подсказки.

Банк предлагает предпринимателям обучение по ИИ и специальные программы для бизнеса, такие как «Подмосковный+», которая разработана совместно с центром «Мой бизнес». Она позволяет бесплатно открыть счет, получить сниженные ставки по эквайрингу (от 1,29%), а также воспользоваться бесплатной арендой и установкой оборудования. Кроме того, клиенты могут оценивать риски своих банковских операций с помощью сервиса «Индикатор риска».

Также Альфа-Банк занимает лидирующие позиции на рынке факторинга Подмосковья и Москвы, обслуживая клиентов из 30 различных отраслей. Это помогает малым и средним предприятиям быстро получать ликвидность без необходимости предоставления залога.

По словам Сысуева, задача кредитной организации заключается в том, чтобы не просто предоставить предпринимателю набор технологических инструментов, а помочь ему совершить качественный рывок в эффективности. Он также отметил, что ИИ — это уже не про будущее, это про сегодняшнюю конкурентоспособность: возможность принимать верные решения быстрее, точнее и с меньшими издержками.

«Московская область для нас — стратегический партнер, регион с колоссальной деловой активностью и запросом на инновации. Мы накопили уникальную экспертизу в работе с большими данными и нейросетями и сейчас передаем этот опыт бизнесу Подмосковья. Мы верим, что синергия наших цифровых технологий и предпринимательской энергии региона даст мощный импульс экономическому росту, сделав работу бизнеса максимально комфортной», — отметил председатель Совета директоров АО «Альфа-Банк».

Четыре года назад Альфа-Банк стал финансовым партнером программы льготного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, инициированной правительством Московской области и Корпорацией МСП.

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