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Налоговые доначисления выросли на 33% — кого ФНС проверяет в 2026 году

В первом квартале 2026 года налоговые доначисления бизнесу достигли 140 миллиардов рублей, хотя количество проверок практически не изменилось и осталось на уровне около 12 тысяч. Эксперты связывают это не с ужесточением налоговой политики, а с переходом ФНС к цифровому контролю, который позволяет выявлять нарушения гораздо быстрее и точнее. Почему компании все чаще получают претензии по НДС, какие отрасли оказались в зоне повышенного риска и как избежать доначислений, читайте в материале РИАМО.

Почему налоговые доначисления выросли в 2026 году

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Рост налоговых доначислений стал следствием сразу нескольких изменений: новых правил по НДС для бизнеса на УСН, усиления цифрового контроля со стороны налоговой службы и более жесткого порядка расчета пеней.

Как отмечает управляющий партнер юридической компании Vita Liberta Сергей Конон, говорить об ужесточении налоговой политики не совсем корректно.

«Дело не в ужесточении налоговой политики, а в технологической трансформации налогового контроля. Цифровой мониторинг начал выявлять схемы, ранее остававшиеся незамеченными», — поясняет эксперт.

По словам основателя и генерального директора компании «Финголд» Антона Никитина, налоговая сегодня работает прежде всего на основе данных.

«Спрятаться за формальными документами стало гораздо сложнее — система АСК НДС-2 выявляет связи между контрагентами еще до назначения выездной проверки, а алгоритмы ФНС анализируют каждую операцию на предмет разрывов в цепочках НДС», — говорит он.

Новые правила НДС для УСН стали главным источником претензий

Фото - © Сергей Антонов / Фотобанк Лори

Одним из ключевых факторов роста доначислений эксперты называют изменения в налогообложении компаний на упрощенной системе.

Если раньше организации на УСН были освобождены от уплаты НДС, то теперь ситуация изменилась.

Как менялись правила НДС для бизнеса на УСН

Год Порог дохода для уплаты НДС До 2025 года НДС не уплачивался 2025 год Более 60 млн рублей 2026 год Более 20 млн рублей 2027 год Более 15 млн рублей С 2028 года Более 10 млн рублей

По словам юриста Конона, многие предприниматели недооценили последствия этих изменений. Особенно часто проблемы возникают при выборе между специальными ставками НДС 5% и 7%.

Что выгоднее: ставка НДС 5% или 7%

Параметр 5% 7% Право на вычет входящего НДС Нет Да Подходит при работе с поставщиками на УСН Да Да Подходит при работе с поставщиками на ОСНО Не всегда Да

Как объясняет Конон, ставка 5% многим кажется более выгодной, однако компании забывают, что теряют право на вычет входящего НДС. Если поставщик работает на общей системе налогообложения и выставляет счета с НДС по ставке 22%, этот налог становится дополнительными расходами бизнеса.

«При выборе 7%-ной ставки входящий НДС можно принять к вычету. Поэтому выбирать ставку нужно не на глазок, а после анализа структуры поставщиков», — отмечает эксперт.

Какие ошибки по НДС чаще всего приводят к доначислениям

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По мнению экспертов, большинство претензий налоговой связано не с умышленными нарушениями, а с ошибками при переходе на новые правила.

Эксперт Никитин отмечает, что многие компании выросли, но продолжают вести учет по принципам малого бизнеса.

Среди наиболее распространенных ошибок:

неправильный выбор ставки НДС;

ошибки при работе с авансами;

неверное определение момента возникновения обязанности по уплате НДС;

отсутствие раздельного учета облагаемых и необлагаемых операций;

ошибки в счетах-фактурах;

расхождения между договорами и первичными документами.

Дополнительную сложность создает то, что НДС начисляется по факту отгрузки, а не поступления денег.

«Для малого бизнеса, привыкшего к кассовому методу учета, это становится серьезным ударом по ликвидности», — подчеркивает Никитин.

Как ФНС использует цифровые системы и искусственный интеллект

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Одной из причин роста доначислений стало активное развитие автоматизированных систем контроля.

По словам Конона, сегодня основу налогового контроля составляют сразу несколько цифровых платформ.

Какие системы использует ФНС

Система Что анализирует АСК НДС-2 Цепочки контрагентов, счета-фактуры, разрывы по НДС АСК НДС-3 Крупные нарушения и подготовка материалов для уголовных дел ИС «Налог-3» Банковские данные, декларации, сотрудников, имущество и цифровой профиль бизнеса

Эксперт отмечает, что речь идет не о «думающем» искусственном интеллекте, а о мощных аналитических инструментах.

«Это не ИИ в привычном понимании, а система, которая в разы быстрее человека находит аномалии и подозрительные операции», — говорит Конон.

Почему дробление бизнеса оказалось под особым контролем

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В 2026 году одним из главных объектов внимания ФНС остается дробление бизнеса.

После снижения порога доходов для уплаты НДС часть компаний попыталась сохранить прежний налоговый режим через регистрацию дополнительных ИП и юридических лиц. По словам эксперта Никитина, именно поэтому налоговая усилила контроль за взаимосвязанными структурами.

ФНС анализирует:

общие IP-адреса;

единые склады;

пересечение сотрудников;

общие контактные данные;

взаимозависимость компаний.

Дополнительным стимулом для бизнеса стала налоговая амнистия по закону № 176-ФЗ. Она позволяет компаниям, которые добровольно отказались от схем дробления в 2025–2026 годах, избежать доначислений за предыдущие периоды.

Какие отрасли чаще всего получают налоговые доначисления

Наиболее уязвимыми остаются отрасли, где используется большое количество подрядчиков и посредников.

Отрасли повышенного риска в 2026 году

Отрасль Причина повышенного внимания ФНС Торговля Большое количество контрагентов Строительство Использование субподрядчиков и дробление бизнеса Логистика Сложные цепочки поставок Сервисный бизнес Высокий объем операций с подрядчиками Производство подакцизной продукции Повышенный налоговый контроль

По данным, которые приводит Никитин, крупнейшие суммы доначислений пришлись на производителей нефтепродуктов, алкоголя и табачной продукции. При этом наиболее заметный рост числа налоговых должников был зафиксирован в здравоохранении, гостиничном бизнесе, автопроме и кинопроизводстве.

Как изменился расчет пеней в 2026 году

Еще одним фактором роста налоговых претензий стало изменение порядка начисления пеней. После завершения временных антикризисных послаблений система вновь стала более жесткой.

Как начисляются пени в 2026 году

Период просрочки Размер пени До 30 дней 1/300 ключевой ставки ЦБ От 31 до 90 дней 1/150 ключевой ставки ЦБ Более 90 дней 1/300 ключевой ставки ЦБ

Как отмечает юрист Конон, при крупных доначислениях и высокой ключевой ставке размер пеней может оказаться сопоставимым с самим налоговым долгом.

Как избежать налоговых доначислений в 2026 году

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Эксперты сходятся во мнении, что главная защита бизнеса сегодня — качественный учет и профилактика рисков.

Чтобы снизить вероятность претензий со стороны налоговой службы, рекомендуется:

регулярно контролировать лимиты доходов на УСН;

заранее оценивать последствия выбора ставки НДС;

проверять контрагентов до заключения сделок;

вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций;

следить за корректностью счетов-фактур и первичных документов;

отказаться от схем дробления бизнеса;

проводить периодический налоговый аудит.

По словам эксперта Никитина, сегодня любая сделка должна иметь понятную деловую цель и полноценное документальное подтверждение.

«Если конструкцию приходится долго объяснять юристам, бухгалтерам и налоговым консультантам, это уже повод задуматься», — отмечает глава компании «Финголд».

Главное

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Рост налоговых доначислений в 2026 году связан прежде всего с цифровизацией контроля со стороны ФНС. Новые правила НДС для бизнеса на УСН, борьба с дроблением компаний и более жесткий расчет пеней привели к тому, что ошибки, которые раньше могли остаться незамеченными, теперь быстро выявляются автоматизированными системами. Поэтому для бизнеса становится все важнее не только правильно рассчитывать налоги, но и выстраивать прозрачные отношения с контрагентами и вести качественный налоговый учет.