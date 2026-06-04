Воробьев: производство оборудования для роботизации расширят в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с директором компании «СИИ Решения» Андреем Белинским о расширении производства в сфере роботизированных решений для логистических комплексов. Объем инвестиций составит более 450 млн рублей, появятся 40 высокотехнологичных рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По словам Воробьева, роботизация и автоматизация сегодня становятся одними из главных запросов для логистики, ритейла, маркетплейсов, промышленности. Такие решения позволяют быстрее обрабатывать заказы, снижать нагрузку на людей, повышать точность и скорость работы.

«Для нас важно, что эти технологии создают отечественные компании. В Подмосковье для таких проектов предусмотрены меры поддержки, в том числе льготная аренда в государственных индустриальных парках и возможность возмещения до 20% капитальных затрат на строительство производства. Дополнительно готовим решения для складов, которые внедряют роботизированные системы, — инвестиционный налоговый вычет и льготу по налогу на имущество», — рассказал губернатор.

Он отметил, что проект компании «ССИ Решения» в Солнечногорске — успешный пример импортозамещения и развития отечественных технологий. Компания уже работает в индустриальном парке «Есипово», выпускает оборудование для роботизации складов, использует собственное программное обеспечение, а теперь расширяет мощности.

Открытие современной площадки в индустриальном парке «Есипово» планируется уже этим летом. На данный момент уже установлены станки для гибки и лазерной резки металла. Это позволяет производить эксклюзивные детали сложной формы с высокой точностью. Российское происхождение продукции подтверждает сертификат компании СТ-1. Основные узлы оборудования запатентованы в России.

Площадь площадки с учетом мезонина составит около 4 тыс. кв. м. Это позволит удвоить темпы роста и наладить выпуск роботизированных станций с элементами ИИ и машинного зрения. В ассортименте также роликовые и ленточные конвейеры для коробов и лотков, роботизированные станции для штучного подбора и палетные конвейеры, которые востребованы у компаний, которые занимаются автоматизацией и роботизацией складов в фармацевтике, косметологии, а также поставкой запасных частей, электронной коммерцией, пищевой промышленностью и ритейлом. Продукцию будут экспортировать в страны Ближнего Востока и СНГ.

Как происходит автоматизация складов

По словам гендиректора компании «СИИ Решения», проекты реализуют на основе анализа данных заказчика, а ПО внесено в реестр отечественного программного обеспечения. К автоматизации складов компания подходит комплексно. Все начинается с глубокой аналитики. У заказчика просят прогноз на 3-5 лет вперед.

«Это позволяет к моменту запуска оборудования получить объект, который полностью отвечает современным стандартам и потребностям бизнеса на годы вперед. Мы сопровождаем все процессы: от приемки товара до отгрузки укомплектованных заказов. Наша гордость — собственное программное обеспечение. Сегодня мы активно внедряем искусственный интеллект во все аспекты складской логистики. ИИ в реальном времени анализирует тысячи процессов и позволяет нам предотвращать технические инциденты еще до того, как они могут возникнуть, — рассказал Белинский.

В индустриальном парке «Есипово» компания работает с 2023 года. Новая площадка — это необходимый шаг, вызванный ростом объемов производства.

«Сейчас наш штат составляет около 150 человек, и мы планируем ежегодно увеличивать численность персонала. С запуском нового завода мы перейдем от выпуска конвейеров к созданию сложных роботизированных станций с машинным зрением. Это позволит полностью заменить рутинный ручной труд высокоточными механизмами», — заключил он.

Молодежь привлекают активно, обучают профессиям будущего прямо на рабочих местах. Современное производство, высокотехнологичное оборудование и продукцию показывают школьникам и студентам во время экскурсий.

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