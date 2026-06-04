В Амурской области внедрят цифровую систему экологического мониторинга

МегаФон и правительство Амурской области договорились о запуске цифровых решений для мониторинга экологической инфраструктуры региона. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. Документ также предполагает применение технологий Big Data, искусственного интеллекта и интернета вещей в сфере госуправления, жилищно-коммунального хозяйства и туризма, сообщает пресс-служба оператора.

Подписи под документом поставили генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ключевым направлением сотрудничества станет создание системы мониторинга, позволяющей отслеживать экологическую ситуацию в реальном времени. Для этого стороны планируют задействовать современные цифровые инструменты и IoT-решения, которые обеспечат оперативный сбор и анализ сведений о состоянии окружающей среды.

Стороны также договорились о применении IoT-решений в жилищно-коммунальном хозяйстве. В фокусе — цифровой учет систем водоснабжения, мониторинг энергопотребления и повышение эффективности работы коммунальной инфраструктуры.

Отдельным направлением станут аналитические решения на базе Big Data. С их помощью регион сможет анализировать туристические и миграционные потоки, отслеживать посещаемость социальных и культурных объектов, а также оценивать востребованность различных территорий. Это позволит более точно планировать развитие инфраструктуры в туристических локациях.

«Сегодня цифровые технологии становятся неотъемлемой частью устойчивого развития регионов, — отметил Помбухчан. — Современные системы мониторинга помогают оперативнее реагировать на изменения экологической обстановки, а решения на базе Big Data и интернета вещей позволяют эффективнее управлять городской и коммунальной инфраструктурой».

В свою очередь губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что для регионов Дальнего Востока важна не только скорость развития инфраструктуры, но и качество управления ею.

«Использование цифровых решений в сфере экомониторинга, ЖКХ и аналитики территорий позволит эффективнее распределять ресурсы, точнее планировать развитие населенных пунктов и повышать качество принимаемых управленческих решений. Для Амурской области это важная часть работы по созданию современной и комфортной среды для жителей и бизнеса», — прокомментировал Орлов.

Помимо прочего, подписанное соглашение предполагает внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизацию административных процессов в органах государственной власти. ИИ-решения планируется использовать для сокращения рутинной работы госслужащих и повышения общей эффективности государственного управления.