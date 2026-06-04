Художница из Нижнего Новгорода создала 60 кукол для ПМЭФ

Нижегородская художница выпустила серию кукол для ПМЭФ
Культура

Художница из Нижнего Новгорода Евгения Гольцева подготовила серию авторских кукол «Матра» для гостей Петербургского международного экономического форума в коллаборации с Дзеном, сообщает pravda-nn.ru.

Для проекта художница создала 60 работ — по 20 в трех уникальных формах. Все они выполнены вручную и не будут повторяться.

«Эти три формы эксклюзивны для нашей коллаборации и больше повторяться не будут. Каждая роспись — ручная и единственная в своем роде, я использую геометрические и растительные орнаменты, работая исключительно в технике акрила. Работаю только с деревом. Для меня принципиально, чтобы это была именно токарная работа: даже если в дальнейшем я масштабирую формы в стеклопластик, основа всегда разрабатывается и вытачивается в дереве», — рассказала Евгения.

Кукол «Матра» художница создает четыре года. По ее словам, название произошло от слова «матрешка», а на санскрите означает краткий отрезок времени.

«Название „Матра“ родилось из слова „матрешка“: я просто убрала уменьшительно-ласкательный суффикс. На санскрите „матра“ означает отрезок времени, равный морганию глаза. В этом и заключается философия моей куклы: ни одна не повторяется, сколько бы я их за всю жизнь ни сделала. Я делаю все сама и никого этому не обучаю. Повтор для меня губителен — это значит ловить свой вчерашний день», — поделилась художница.

Гольцева отметила, что хотела показать нижегородских мастеров как часть современного искусства. Сейчас куклы, представленные на ПМЭФ, разъедутся по стране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.