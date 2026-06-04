Художница из Нижнего Новгорода создала 60 кукол для ПМЭФ

Для проекта художница создала 60 работ — по 20 в трех уникальных формах. Все они выполнены вручную и не будут повторяться.

«Эти три формы эксклюзивны для нашей коллаборации и больше повторяться не будут. Каждая роспись — ручная и единственная в своем роде, я использую геометрические и растительные орнаменты, работая исключительно в технике акрила. Работаю только с деревом. Для меня принципиально, чтобы это была именно токарная работа: даже если в дальнейшем я масштабирую формы в стеклопластик, основа всегда разрабатывается и вытачивается в дереве», — рассказала Евгения.

Кукол «Матра» художница создает четыре года. По ее словам, название произошло от слова «матрешка», а на санскрите означает краткий отрезок времени.

«Название „Матра“ родилось из слова „матрешка“: я просто убрала уменьшительно-ласкательный суффикс. На санскрите „матра“ означает отрезок времени, равный морганию глаза. В этом и заключается философия моей куклы: ни одна не повторяется, сколько бы я их за всю жизнь ни сделала. Я делаю все сама и никого этому не обучаю. Повтор для меня губителен — это значит ловить свой вчерашний день», — поделилась художница.

Гольцева отметила, что хотела показать нижегородских мастеров как часть современного искусства. Сейчас куклы, представленные на ПМЭФ, разъедутся по стране.

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