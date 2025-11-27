Путин заявил о постоянном контакте спецслужб России и Украины

Российские и украинские спецслужбы всегда контактировали друг с другом и продолжают это делать, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам государственного визита в Киргизию. По его словам, связь по линии этих ведомств не обрывалась «даже в самые тяжелые времена», сообщает ТАСС .

Москва и Киев поддерживают контакт между спецслужбами для решения вопросов гуманитарного характера, прежде всего касательно военнопленных, пояснил Путин. Активное содействие в вопросе обмена пленными оказывают власти Объединенных Арабских Эмиратов.

«Что касается Абу-Даби, я слышал шум информационный по этому вопросу. Там ничего ничего необычного, секретного не произошло. Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена. И сейчас они находятся», — сказал глава государства на пресс-конференции.

Путин также подчеркнул, что проектов мирного договора по Украине не было, а вместо них имелись наборы вопросов для обсуждения. Москва, по словам президента, в целом согласна, что изложенные в указанном документе аспекты могут стать фундаментом будущего соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Вместе с тем Путин заявил, что проект договора по урегулированию на Украине следует составить «на дипломатическом языке», поскольку сейчас ряд его пунктов «звучит смешно».

