«Звучат смешно»: Путин высказался о мирном плане по Украине

сегодня в 16:39

Путин заявил, что проектов мирного договора по Украине не было

Никаких проектов мирного договора по Украине не было, вместо них имелись наборы вопросов для обсуждения, заявил президент России Владимир Путин по итогам государственного визита в Киргизию. По его словам, российская сторона в целом согласна, что изложенные в указанном документе пункты могут быть положены в основу будущего соглашения по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС .

После переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана решили разделить на четыре части, добавил Путин. Президент считает, что проект договора нужно перефразировать «на дипломатический язык», поскольку сейчас некоторые аспекты соглашения «звучат смешно».

В ходе выступления по итогам визита в Киргизию Владимир Путин также заявил, что Россия «совершила революцию» в области БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

