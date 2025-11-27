«Звучат смешно»: Путин высказался о мирном плане по Украине
Фото - © РИА Новости
Никаких проектов мирного договора по Украине не было, вместо них имелись наборы вопросов для обсуждения, заявил президент России Владимир Путин по итогам государственного визита в Киргизию. По его словам, российская сторона в целом согласна, что изложенные в указанном документе пункты могут быть положены в основу будущего соглашения по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС.
После переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана решили разделить на четыре части, добавил Путин. Президент считает, что проект договора нужно перефразировать «на дипломатический язык», поскольку сейчас некоторые аспекты соглашения «звучат смешно».
В ходе выступления по итогам визита в Киргизию Владимир Путин также заявил, что Россия «совершила революцию» в области БПЛА.
