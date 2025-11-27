Путин заявил о революции в области БПЛА

Россия достигла больших успехов в сфере беспилотной техники и БПЛА, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, страна «совершила революцию» в этой области, сообщает РИА Новости .

Такое заявление президент сделал по итогам государственного визита в Киргизию.

«Разумеется, мы очень многое сделали, я полагаю, это революция для нас в области беспилотной техники и БПЛА. Всем этим мы готовы делиться с нашими партнерами», — сказал Владимир Путин.

Недавно в российской армии создали новый род войск — Войска беспилотных систем (ВБС). У них появилась организационно-штатная структура, созданы как полки, так и иные подразделения ВБС.